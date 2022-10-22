Longevidade: os hábitos em comum das cidades com habitantes que vivem além dos 90 anos

Longevidade e saúde Crédito: Pexels

Nesta edição do "Vida Longa CBN", o assunto em destaque são os lugares no mundo onde as pessoas vivem por mais anos e em excelentes condições cognitivas e de saúde. Esses lugares têm características que ajudam a explicar as razões para essa longevidade. Não há um motivo único, mas múltiplos fatores relacionados a aspectos como contato com a natureza, boa alimentação, atividade física, descanso, visão positiva da vida e alta sociabilidade. Uma marca com uma caneta azul em um mapa estabeleceu a primeira dessas regiões e daí veio o nome: zonas azuis. Atualmente existem cinco em todo o planeta.

A busca por essas áreas começou com o demógrafo Michel Poulain, e com o médico Gianni Pes, no final do século XX. Eles descobriram que em Barbaglia, na Sardenha, uma ilha italiana no Mediterrâneo, a população vivia muito tempo. Mais tarde, o americano Dan Buettner, em parceria com a National Geographic, marcou mais quatro pontos no mapa: a cidade de Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos; Nicoya, na Costa Rica; Okinawa, no Japão; e Icária, na Grécia. Todos os locais têm em comum habitantes que vivem mais de 90 anos, alguns até ultrapassam os 100, com grande qualidade de vida. Em entrevista à CBN Vitória, o médico psiquiatra e palestrante, Fernando Fernandes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Vida Longa CBN - 22-10-22

MAIS INFORMAÇÕES:

1: Dieta à base de plantas: embora seja uma tendência hoje, para essas comunidades é uma condição circunstancial consumir menos de 200 gramas de carne por semana. A dieta dessa população é rica em vegetais, frutas, sementes e legumes.

2: Beber vinho às cinco: é o costume de se encontrar com a família, amigos ou vizinhos. “Na Sardenha, em particular, reúnem-se às cinco da tarde para se encontrarem, comerem comida saudável, produzida na região, sem químicos, que acompanham o consumo moderado de um vinho cheio de flavonoides, extraídos por eles com uvas da área”, explica o médico especialista em zonas azuis.

3: A tribo certa: significa juntar-se com pessoas que têm um estilo de vida saudável. "Alguns comportamentos podem ser contagiosos como um vírus, por exemplo, um estudo de Nicholas Christakis e James Fowler — publicado no New England Journal of Medicine em 2007 — mostra como a aproximação de pessoas que têm maus hábitos alimentares causa a replicação desse comportamento”, diz Aguilar Allen, diferenciando-se daqueles que abordavam os outros com comportamentos positivos e iniciavam um caminho que apontava para o bem-estar.

4: Círculo de amigos: um grupo de carinho e respeito mútuo. Em Okinawa, no Japão, os moais são grupos de amigos que se comprometem a cuidar e proteger uns aos outros, um apoio que se torna essencial para a saúde mental e o bem-estar.

5: Pertencimento: Fazer parte de um grupo de prática espiritual ou religiosa aumenta a qualidade de vida e a longevidade em até 15 anos. “Não importa se você é cristão ou se pratica o islamismo, é comprovado que conviver em um grupo, ter uma crença e pertencer a algo, gera bem-estar”, alerta o presidente da CALM .

6: Movimento natural: refere-se ao conceito de “atividade física natural”, ou seja, não se trata de entrar em uma academia, mas sim inserir exercícios no cotiano, de forma natural. “A maioria dessas populações são rurais e têm recursos limitados, produzem seus próprios alimentos. Então, atividade física e exposição ao sol são algo natural”, esclarece o médico costarriquenho.

7: Redução do estresse: a desaceleração é uma característica comum das zonas azuis, o que traz grande bem-estar aos seus habitantes.

8: Regra dos 80%: outra das potências resulta de pôr em prática um dos conselhos do pensador chinês Confúcio. Ele propõe usar 80% do estômago, ou seja, não encher completamente ao comer, nos convida a comer moderadamente.

9: Viver com propósito: “ter um propósito é tudo o que melhora a qualidade de vida do ser humano e nos faz viver mais”, enfatiza Aguilar Allen.