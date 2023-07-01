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Vida Longa CBN

Longevidade: conheça os alimentos que você deve evitar comer e saiba como substitui-los

As dicas sçao da nutricionista Beatriz Gaudio, especialista em Nutrição Comportamental

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 12:07

Publicado em 

01 jul 2023 às 12:07
Hambúrguer
Hambúrguer Crédito: Pixabay
A boa nutrição é a chave para um envelhecimento saudável. Foi o que constatou a nutricionista Michiko Tomioka, que sempre foi apaixonada por comida. Rodeada por mulheres fortes, ela aprendeu com a mãe, de 86 anos e que sobreviveu a um câncer, e com a tia, de 98 anos, a importância de se comer bem. Juntando os ensinamentos com o crescimento no Japão, considerada a nação mais longeva do mundo, ela estudou nutrição, se especializou em longevidade e mostra seis alimentos que as pessoas não devem consumir para ter uma vida longa e saudável. Sim, para a tristeza de muitos, a lista tem cachorro-quente, hambúrguer, refrigerantes, cereais açucarados, queijo cremoso e doces carregados de açúcar e ricos em amido de milho.
Mas como adaptar essa realidade para o perfil de consumo do Brasil? A pedido da CBN Vitória, a nutricionista Beatriz Gaudio, especialista em Nutrição Comportamental, traz dicas de alimentos que devem ser evitados e como substitui-los, dentro das possibilidades da oferta de alimentos brasileiros. Este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN". Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 01-07-23

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