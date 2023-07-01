Longevidade: conheça os alimentos que você deve evitar comer e saiba como substitui-los

A boa nutrição é a chave para um envelhecimento saudável. Foi o que constatou a nutricionista Michiko Tomioka, que sempre foi apaixonada por comida. Rodeada por mulheres fortes, ela aprendeu com a mãe, de 86 anos e que sobreviveu a um câncer, e com a tia, de 98 anos, a importância de se comer bem. Juntando os ensinamentos com o crescimento no Japão, considerada a nação mais longeva do mundo, ela estudou nutrição, se especializou em longevidade e mostra seis alimentos que as pessoas não devem consumir para ter uma vida longa e saudável. Sim, para a tristeza de muitos, a lista tem cachorro-quente, hambúrguer, refrigerantes, cereais açucarados, queijo cremoso e doces carregados de açúcar e ricos em amido de milho.