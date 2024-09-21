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Vida Longa CBN

Livro aborda esforços de filha para lidar com Alzheimer da mãe

Ouça a Rosangela Haydem, autora de "Alzheimer: Prevenção para Mulheres - Um Manual Essencial"

Publicado em 21 de Setembro de 2024 às 11:12

Publicado em 

21 set 2024 às 11:12
Livro
Livro "Alzheimer - Prevenção para Mulheres - Um Manual Essencial" Crédito: Editora Sorian
Há cerca de 15 anos, a mãe da advogada Rosangela Haydem foi diagnosticada precocemente com Alzheimer. A doença, que afeta quase duas vezes mais mulheres do que homens, é um transtorno neurodegenerativo progressivo que mexe com as famílias. Foi com base na sua experiência pessoal e no desejo de compreender a doença que afetou sua mãe, que Rosangela escreveu o livro "Alzheimer: Prevenção para Mulheres - Um Manual Essencial". Um trabalho que busca oferecer um guia completo sobre o Alzheimer, com foco na prevenção, especialmente para mulheres acima de 50 anos. Em conversa com a CBN Vitória, no "Vida Longa CBN", a autora fala da incidência da doença em mulheres e de como é possível se prevenir. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - Rosangela Haydem - 21-09-24.mp3

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