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Infecção urinária no verão: médica orienta sobre os riscos e prevenção

A médica infectologista Carolina Salume, do Hospital Santa Rita, fala sobre o assunto

Publicado em 17 de Janeiro de 2026 às 10:45

Publicado em 

17 jan 2026 às 10:45
Infecção urinária, dor, incontinência urinária
Infecção urinária pode acontecer no verão Crédito: Shutterstock
Nesta edição do Vida Longa CBN, o assunto em destaque é infecção urinária. No verão, durante a alta estação, as infecções dessa natureza - chamadas de Infecção do Trato Urinário (ITU) - são mais comuns, apontam os especialistas da saúde, devido à desidratação, roupas molhadas/apertadas e o hábito de segurar o xixi. Particularmente, as mulheres são mais vulneráveis, sobretudo, porque possuem menor extensão anatômica da uretra. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista Carolina Salume, do Hospital Santa Rita, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Vida Longa CBN - Carolina Salume - 17-01-26.mp3

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