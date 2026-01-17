Infecção urinária no verão: médica orienta sobre os riscos e prevenção

Nesta edição do Vida Longa CBN, o assunto em destaque é infecção urinária. No verão, durante a alta estação, as infecções dessa natureza - chamadas de Infecção do Trato Urinário (ITU) - são mais comuns, apontam os especialistas da saúde, devido à desidratação, roupas molhadas/apertadas e o hábito de segurar o xixi. Particularmente, as mulheres são mais vulneráveis, sobretudo, porque possuem menor extensão anatômica da uretra. Em entrevista à CBN Vitória, a médica infectologista Carolina Salume, do Hospital Santa Rita, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!