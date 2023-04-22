Idoso que viaja: existe momento para parar ou dá para se adaptar?

Cada vez mais idosos estão descobrindo os inúmeros benefícios de viajar. Segundo o Ministério do Turismo, 25% dos brasileiros na faixa etária acima dos 60 anos têm a intenção de viajar. Além de ser extremamente benéfico para a saúde física e mental do idoso e ser uma ótima opção de lazer, o ato de viajar também é uma das melhores maneiras de fazer com que relaxem e criem memórias inesquecíveis. Mas é necessário alguns cuidados. Pegar estrada, enfrentar voo internacional, explorar lugares que até então não se conhece: sendo idoso, será que há limite para parar de viajar, ainda mais sozinho? Embora a pergunta seja objetiva, a resposta depende de vários fatores, que não necessariamente têm a ver com a idade, mas com a autonomia, de como o idoso se sente e de suas condições gerais de saúde. A médica geriatra Walesca Binda Wruck fala sobre o assunto nesta edição do "Vida Longa CBN". Ouça a conversa completa!