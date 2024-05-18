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Vida Longa CBN

Hipocondria? Entenda o que é o Transtorno de Ansiedade por Doença

Se você acredita que um hipocondríaco tem apenas "zelo com a saúde", saiba que há muito mais em questão

Publicado em 18 de Maio de 2024 às 11:20

Publicado em 

18 mai 2024 às 11:20
Hipocondria
Hipocondria: saiba o que é Crédito: Freepik
Você já se pegou preocupado constantemente com a sua saúde achando que cada pequeno sintoma é sinal de doença grave? Ou, então, percebeu que sempre anda com um remédio na bolsa, só por precaução? Pelo senso comum, esse comportamento é associado a pessoas chamadas "hipocondríacas". O termo, empregado com o sentido pejorativo, esconde muito mais do que apenas o zelo com a saúde. Nesta edição de "Vida Longa CBN", o psiquiatra João Paulo Cirqueira explica o que leva uma pessoa a ter Transtorno de Ansiedade por Doença e como tratá-la. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - 18-05-24.mp3

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