Hipocondria? Entenda o que é o Transtorno de Ansiedade por Doença

Você já se pegou preocupado constantemente com a sua saúde achando que cada pequeno sintoma é sinal de doença grave? Ou, então, percebeu que sempre anda com um remédio na bolsa, só por precaução? Pelo senso comum, esse comportamento é associado a pessoas chamadas "hipocondríacas". O termo, empregado com o sentido pejorativo, esconde muito mais do que apenas o zelo com a saúde. Nesta edição de "Vida Longa CBN", o psiquiatra João Paulo Cirqueira explica o que leva uma pessoa a ter Transtorno de Ansiedade por Doença e como tratá-la. Ouça a conversa completa!