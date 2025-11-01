Higienização no dia a dia: cuidados simples para evitar infecções!

Durante a pandemia, lavar as mãos, usar álcool em gel e redobrar a atenção com a limpeza de superfícies viraram parte da rotina de todos. Mas, com o tempo, muitos desses hábitos foram deixados de lado — e a falsa sensação de que “a Covid acabou” fez muita gente relaxar nos cuidados. A verdade é que vírus e bactérias continuam circulando, especialmente em ambientes coletivos, como transporte público, academias e locais de trabalho. A higienização correta das mãos e dos objetos de uso diário ainda é uma das formas mais eficazes de evitar doenças respiratórias, gripes e infecções intestinais. Para falar sobre a importância de manter esses cuidados, a CBN Vitória conversa hoje com a Médica Infectologista Rubia Miossi, que vai explicar como pequenas atitudes podem fazer diferença na prevenção de doenças e na promoção da qualidade de vida. Ouça a conversa completa!