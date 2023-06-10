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Vida Longa

Herpes-zóster: doença atinge principalmente quem tem mais de 50 anos

É causada pelo mesmo vírus da catapora e atinge pessoas com mais idade ou baixa imunidade

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 10:43

Publicado em 

10 jun 2023 às 10:43
Herpes zoster
Herpes zoster Crédito: Freepik
Bolhas, coceiras, ardência e feridas na pele, além de muita dor. Esses são os principais sintomas da herpes-zóster. A doença é causada pelo mesmo vírus da catapora e atinge pessoas com baixa imunidade e, normalmente, que têm mais de 50 anos. A partir dos 50 anos, por envelhecimento do sistema imunológico, o vírus deixa de ser contido e reaparece, como zóster. Ele é transportado ao longo dos nervos periféricos e produz uma inflamação conhecida como neurite aguda. Este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN". Quem fala sobre o assunto é a médica infectologista, Ana Carolina D’Ettorres. 
CBN - Vida Longa CBN - Ana Carolina D’Ettorres - 10-06-23.mp3

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