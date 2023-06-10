Herpes-zóster: doença atinge principalmente quem tem mais de 50 anos

Bolhas, coceiras, ardência e feridas na pele, além de muita dor. Esses são os principais sintomas da herpes-zóster. A doença é causada pelo mesmo vírus da catapora e atinge pessoas com baixa imunidade e, normalmente, que têm mais de 50 anos. A partir dos 50 anos, por envelhecimento do sistema imunológico, o vírus deixa de ser contido e reaparece, como zóster. Ele é transportado ao longo dos nervos periféricos e produz uma inflamação conhecida como neurite aguda. Este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN". Quem fala sobre o assunto é a médica infectologista, Ana Carolina D’Ettorres.