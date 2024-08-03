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Vida Longa CBN

Hemograma, glicose e colesterol: como interpretar um exame de sangue?

Ouça a participação do médico hematologista, Douglas Covre

Publicado em 03 de Agosto de 2024 às 10:12

Publicado em 

03 ago 2024 às 10:12
exame de sangue
exame de sangue Crédito: Divulgação/ Ministério da Saúde
Através de alguns tubinhos de sangue, é possível analisar a bioquímica do nosso corpo e saber como estão vários aspectos da nossa saúde. Afinal, é o sangue que transporta substâncias, nutrientes e oxigênio necessários para todo o organismo. Acontece que, para analisar condições específicas de saúde, os médicos precisam solicitar exames de coleta de sangue específicos, também. Nesta edição de "Vida Longa CBN", o médico hematologista Douglas Covre diferencia os tipos de exames de sangue e explica como é possível interpretar os valores de uma coleta. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 03-08-24

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