Hemograma, glicose e colesterol: como interpretar um exame de sangue?

Através de alguns tubinhos de sangue, é possível analisar a bioquímica do nosso corpo e saber como estão vários aspectos da nossa saúde. Afinal, é o sangue que transporta substâncias, nutrientes e oxigênio necessários para todo o organismo. Acontece que, para analisar condições específicas de saúde, os médicos precisam solicitar exames de coleta de sangue específicos, também. Nesta edição de "Vida Longa CBN", o médico hematologista Douglas Covre diferencia os tipos de exames de sangue e explica como é possível interpretar os valores de uma coleta. Ouça a conversa completa!