Hanseníase: como é diagnóstico, tratamento e transmissão

Nesta edição de "Vida Longa CBN", a dermatologista, hansenóloga e professora de dermatologia da Ufes, Lúcia Diniz, fala sobre o diagnóstico, tratamento e transmissão da hanseníase, uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae. O resultado são lesões na pele e nos nervos. No Espírito Santo, em 2024, foram registrados 472 novos casos da doença, de acordo com números da Secretaria Estadual de Saúde. Ainda que haja tratamento, a doença é considerada um desafio à saúde pública brasileira e merece atenção durante todo o ano. Ouça a conversa completa!