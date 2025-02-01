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Vida Longa CBN

Hanseníase: como é diagnóstico, tratamento e transmissão

Doença infecciosa é causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que causa lesões na pele e nos nervos

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 11:27

Publicado em 

01 fev 2025 às 11:27
Hanseníase
Hanseníase é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae  Crédito: Getty Images
Nesta edição de "Vida Longa CBN", a dermatologista, hansenóloga e professora de dermatologia da Ufes, Lúcia Diniz, fala sobre o diagnóstico, tratamento e transmissão da hanseníase, uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae. O resultado são lesões na pele e nos nervos. No Espírito Santo, em 2024, foram registrados 472 novos casos da doença, de acordo com números da Secretaria Estadual de Saúde. Ainda que haja tratamento, a doença é considerada um desafio à saúde pública brasileira e merece atenção durante todo o ano. Ouça a conversa completa!
CBN - Vida Longa CBN - Lúcia Diniz - 01-02-25.mp3

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