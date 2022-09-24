Gravidez em idade avançada: chance aos 55 anos é de 0,5%, dizem médicos

A atriz Claudia Raia compartilhou em suas redes sociais, na última segunda-feira (19), uma notícia que deixou muita gente surpresa. Ela anunciou estar grávida do terceiro filho, o primeiro do casamento com o dançarino Jarbas Homem de Melo. No vídeo divulgado nas redes sociais, a artista diz que chegou a chamar a médica de “louca” ao receber a orientação de fazer um exame de sangue. A reação veio justamente em razão da idade considerada avançada para a gestação, 55 anos. Nesta edição do Vida Longa CBN, o médico ginecologista e especialista em reprodução humana, Jules White, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!