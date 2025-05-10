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Vida Longa CBN

Gestação tardia: o que tem levado a mulher a engravidar mais tarde?

Ouça entrevista com o médico Carlyson Moschen, especialista em infertilidade

Publicado em 10 de Maio de 2025 às 10:18

Publicado em 

10 mai 2025 às 10:18
Fertilização, reprodução assistida
Fertilização, reprodução assistida Crédito: Pexels
As mulheres estão tendo seus primeiros filhos cada vez mais tarde no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento mais recente mostra que a idade média em que as mulheres tinham seus filhos era de 25,3 anos em 2000 e passou para 27,7 anos em 2020. O IBGE estima que o número pode bater 31,3 anos em 2070. Os dados foram divulgados no último ano. O que tem levado a esse cenário? Quais os desafios para essas mulheres? Este é o assunto em destaque nesta edição do “Vida Longa CBN”, numa entrevista com o médico Carlyson Moschen, diretor de uma clínica de reprodução humana assistida no Estado. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 10-05-25

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