Gestação tardia: o que tem levado a mulher a engravidar mais tarde?

As mulheres estão tendo seus primeiros filhos cada vez mais tarde no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento mais recente mostra que a idade média em que as mulheres tinham seus filhos era de 25,3 anos em 2000 e passou para 27,7 anos em 2020. O IBGE estima que o número pode bater 31,3 anos em 2070. Os dados foram divulgados no último ano. O que tem levado a esse cenário? Quais os desafios para essas mulheres? Este é o assunto em destaque nesta edição do “Vida Longa CBN”, numa entrevista com o médico Carlyson Moschen, diretor de uma clínica de reprodução humana assistida no Estado. Ouça a conversa completa!