Gerascofobia: medo de envelhecer que atinge cada vez mais jovens

Você tem medo de envelhecer? O medo de envelhecer não é novo, sempre foi uma preocupação desde a antiguidade. Mas a paranoia com o envelhecimento ganhou um nome: gerascofobia. A fobia, em geral, é um medo irracional que afeta diretamente a qualidade de vida da pessoa e faz com que o indivíduo desenvolva extrema ansiedade quando exposto a situações específicas. A gerascofobia é o medo de envelhecer. As pessoas com este transtorno ficam horrorizadas com as possíveis mudanças que vão acontecer com o passar dos anos em suas vidas. Quem sofre desse problema, como consequência, valoriza em excesso a aparência e tenta negar a passagem do tempo. Em participação no "Vida Longa CBN", a médica psiquiatra Maria Benedita Reis, titular da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), fala sobre o assunto.