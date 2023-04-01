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Vida Longa

Gerascofobia: medo de envelhecer que atinge cada vez mais jovens

As pessoas com este transtorno ficam horrorizadas com as possíveis mudanças que vão ter ao longo da vida

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 10:40

Publicado em 

01 abr 2023 às 10:40
Envelhecimento
Envelhecimento Crédito: Pixabay
Você tem medo de envelhecer? O medo de envelhecer não é novo, sempre foi uma preocupação desde a antiguidade. Mas a paranoia com o envelhecimento ganhou um nome: gerascofobia. A fobia, em geral, é um medo irracional que afeta diretamente a qualidade de vida da pessoa e faz com que o indivíduo desenvolva extrema ansiedade quando exposto a situações específicas. A gerascofobia é o medo de envelhecer. As pessoas com este transtorno ficam horrorizadas com as possíveis mudanças que vão acontecer com o passar dos anos em suas vidas. Quem sofre desse problema, como consequência, valoriza em excesso a aparência e tenta negar a passagem do tempo. Em participação no "Vida Longa CBN", a médica psiquiatra Maria Benedita Reis, titular da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo (Apes) e da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), fala sobre o assunto. 
VIDA LONGA CBN - 13.05s - 01-04-23.mp3

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