"Geração míope": mundo vive epidemia de miopia em crianças e adolescentes?

A miopia é uma preocupação global crescente de saúde. A dificuldade de enxergar objetos posicionados em um ponto distante do observador, atualmente afeta uma em cada três crianças e adolescentes no mundo inteiro. Até 2050, a condição vai ultrapassar 740 milhões de novos casos na faixa etária entre 5 e 19 anos, de acordo com um estudo global publicado na revista científica British Journal of Ophthalmology. A estimativa é que mais da metade das pessoas entre 13 e 19 anos esteja míope até meados do século. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a oftalmologista Iara Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!