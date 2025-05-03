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Vida Longa CBN

"Geração míope": mundo vive epidemia de miopia em crianças e adolescentes?

Estimativa é que mais da metade das pessoas entre 13 e 19 anos esteja míope até meados do século

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 11:28

Publicado em 

03 mai 2025 às 11:28
Casos de miopia em crianças aumentaram em crianças em 2020
Casos de miopia aumentaram em crianças nos últimos anos Crédito: Freepik
A miopia é uma preocupação global crescente de saúde. A dificuldade de enxergar objetos posicionados em um ponto distante do observador, atualmente afeta uma em cada três crianças e adolescentes no mundo inteiro. Até 2050, a condição vai ultrapassar 740 milhões de novos casos na faixa etária entre 5 e 19 anos, de acordo com um estudo global publicado na revista científica British Journal of Ophthalmology. A estimativa é que mais da metade das pessoas entre 13 e 19 anos esteja míope até meados do século. Nesta edição do "Vida Longa CBN", a oftalmologista Iara Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Vida Longa CBN - Iara Tavares - 03-04-25.mp3

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