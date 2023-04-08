Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa CBN

Fé, espiritualidade e longevidade: entenda essa relação

O teólogo e professor universitário, Vitor Rosa, fala sobre o assunto

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 10:17

Publicado em 

08 abr 2023 às 10:17
Fé, espiritualidade
Fé, espiritualidade Crédito: Ri Butov/Pixabay
A presença da fé beneficia as pessoas a enfrentarem diversas situações, especialmente no aparo emocional e motivacional. Desde os tempos dos “primeiros médicos”, os xamãs e curandeiros, espiritualidade e medicina caminharam juntas. Depois, se separaram, como se fossem opostas. A relação tem sido resgatada recentemente, no Brasil e no mundo, puxada por pesquisas que mostram a influência da espiritualidade em desfechos favoráveis de saúde. Especialistas apontam, por exemplo, que uma vida ativa com atividade de socialização e espiritualidade é uma forma de manter a harmonia e o sentimento de propósito. Em participação no "Vida Longa CBN", o teólogo e professor universitário, Vitor Rosa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 08-04-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hemoes de Vitória não terá atendimento neste sábado (6)
Jogadoras da Seleção brasileira de Futebol Feminino de 1988 posada. Em pé: Pelezinha, Suzana, Lica, Flordelis, Suzy, Simone, Elane e Fia. Agachadas: Russa, Roseli, Fanta, Michael Jackson, Marcinha, Sandra e Sissi..
Lula sanciona lei da Copa do Mundo Feminina e reconhece pioneiras
Encontro de brechós com peças a partir de R$ 10 tem edição inédita em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados