Fé, espiritualidade e longevidade: entenda essa relação

A presença da fé beneficia as pessoas a enfrentarem diversas situações, especialmente no aparo emocional e motivacional. Desde os tempos dos “primeiros médicos”, os xamãs e curandeiros, espiritualidade e medicina caminharam juntas. Depois, se separaram, como se fossem opostas. A relação tem sido resgatada recentemente, no Brasil e no mundo, puxada por pesquisas que mostram a influência da espiritualidade em desfechos favoráveis de saúde. Especialistas apontam, por exemplo, que uma vida ativa com atividade de socialização e espiritualidade é uma forma de manter a harmonia e o sentimento de propósito. Em participação no "Vida Longa CBN", o teólogo e professor universitário, Vitor Rosa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!