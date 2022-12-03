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Vida Longa CBN

Exercite-se! Atividade física preserva cognição durante envelhecimento

A constatação vem de pesquisa realizada por cientistas da Universidade de São Paulo (USP); entenda

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 11:23

Publicado em 

03 dez 2022 às 11:23
Idosos em atividade física
Idosos em atividade física Crédito: Yan Krukov I Pexels
Que a atividade física faz bem para a saúde, já não é mais segredo pra ninguém. Mas há novidades concretas sobre seus benefícios ao nosso organismo: exercícios físicos protegem a cognição durante o envelhecimento. A constatação vem de pesquisa realizada por cientistas da Universidade de São Paulo (USP). O estudo partiu do acompanhamento de 45 voluntários, todos com mais de 60 anos, sendo 38 mulheres e sete homens. Os participantes foram recrutados em uma unidade básica de saúde do estado de São Paulo. Este é o tema em destaque nesta edição do Vida Longa CBN. Quem fala sobre o assunto é o professor Lucas Neves, autor da pesquisa de doutorado defendida na Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP.
Das 71 áreas cerebrais analisadas, houve diferença significativa no volume intracraniano em 48 áreas/estruturas entre os que, durante suas rotinas diárias, acumularam tempo igual ou maior que 150 minutos de atividade física por semana quando comparados àqueles que acumularam menos de 150 minutos. Uma das áreas impactadas foi o lobo frontal, responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais e emoção. A diferença dessa região foi em torno de 8%. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 19.14s - 03-12-22.mp3

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