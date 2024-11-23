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Excesso de telas e falta de Sol: casos de miopia crescem entre crianças e adolescentes

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a oftalmologista Iara Tavares falou sobre o assunto

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 12:02

Publicado em 

23 nov 2024 às 12:02
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia Crédito: Freepik
A utilização da tecnologia está cada vez mais precoce. Desde muito cedo, as crianças têm acesso aos celulares, tablets, computadores e videogames. Apesar de o mundo digital ser fantástico para o aprendizado e um ótimo aliado para manter os pequenos entretidos, em excesso, o uso de telas pode causar miopia infantil, alterações na coluna, ansiedade, sedentarismo, depressão entre outros malefícios. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a oftalmologista Iara Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - Iara Tavares - 23-11-24.mp3

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