Excesso de telas e falta de Sol: casos de miopia crescem entre crianças e adolescentes

A utilização da tecnologia está cada vez mais precoce. Desde muito cedo, as crianças têm acesso aos celulares, tablets, computadores e videogames. Apesar de o mundo digital ser fantástico para o aprendizado e um ótimo aliado para manter os pequenos entretidos, em excesso, o uso de telas pode causar miopia infantil, alterações na coluna, ansiedade, sedentarismo, depressão entre outros malefícios. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a oftalmologista Iara Tavares, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!