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Estudo revela que solidão e infelicidade envelhecem mais rápido que o cigarro; entenda

Pesquisa foi feita pela Universidade de Standford, nos Estados Unidos, em parceria com a Deep Longevity, uma empresa chinesa.

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 11:12

Publicado em 

08 out 2022 às 11:12
Felicidade
Felicidade Crédito: Pixabay
Ser solitário e não ser feliz podem envelhecer o relógio biológico das pessoas em até 1 ano e 8 meses, segundo estudo feito pela Universidade de Standford nos Estados Unidos em parceria com a Deep Longevity, uma empresa chinesa. Como medida de comparação, as duas emoções negativas são piores à saúde de uma pessoa do que fumar, visto que o tabagismo acelera o envelhecimento em 1 ano e 3 meses. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga clínica do Laboratório de Neurociências do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Dra. Dorli Kamkhagi, fala sobre o assunto. Confira!
Vida Longa CBN - 08-10-22

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