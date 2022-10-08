Estudo revela que solidão e infelicidade envelhecem mais rápido que o cigarro; entenda

Ser solitário e não ser feliz podem envelhecer o relógio biológico das pessoas em até 1 ano e 8 meses, segundo estudo feito pela Universidade de Standford nos Estados Unidos em parceria com a Deep Longevity, uma empresa chinesa. Como medida de comparação, as duas emoções negativas são piores à saúde de uma pessoa do que fumar, visto que o tabagismo acelera o envelhecimento em 1 ano e 3 meses. Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga clínica do Laboratório de Neurociências do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Dra. Dorli Kamkhagi, fala sobre o assunto. Confira!