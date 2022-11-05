Estatuto da Pessoa Idosa: conheça o que são direitos e deveres

O Estatuto do Idoso foi rebatizado e passou a se chamar Estatuto da Pessoa Idosa. A mudança foi um pedido do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. O conselho é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Além disso, é responsável pela elaboração da Política Nacional do Idoso. A medida contribui para refletir a importância da pessoa idosa na sociedade e para combater o preconceito que existe contra o envelhecimento e trazer dignidade e respeito a essa parcela da população. A norma substitui, em toda legislação, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. Em entrevista à CBN Vitória, no "Vida Longa CBN", a advogada e mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Patricia Novais Calmon, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!