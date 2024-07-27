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Vida Longa CBN

Esquecimento e distrações: aprenda a reconhecer os sinais de Alzheimer

O diagnóstico precoce é imprescindível para um bom tratamento dos sintomas e promoção de mais qualidade de vida

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 11:18

Publicado em 

27 jul 2024 às 11:18
Alzheimer
Alzheimer Crédito: Shutterstock
Transtorno neurodegenerativo comum, especialmente, na população idosa, o Alzheimer pode causar sintomas significativos o suficiente para prejudicar o dia a dia. Esquecimento recorrente, dificuldade de concentração e mudança de comportamento são alguns dos sinais de que algumas regiões do cérebro podem estar lesionadas. Mesmo que a doença não tenha cura, o diagnóstico precoce é imprescindível para um bom tratamento dos sintomas e promoção de mais qualidade de vida. Nesta edição de "Vida Longa CBN", o geriatra e professor da Ufes, Roni Chaim Mukamal, explica os sinais do Alzheimer e ressalta a importância da prevenção. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 27-07-024

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