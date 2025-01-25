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Vida Longa CBN

Esportes e verão: como evitar lesões na prática de atividades físicas?

É preciso vontade de praticar um exercício e cuidado para não sentir dores no primeiro dia e acabar desistindo

Publicado em 25 de Janeiro de 2025 às 12:05

Publicado em 

25 jan 2025 às 12:05
Torneio de beach tennis movimenta a Praia de Camburi no final de semana
Beach tennis vem sendo cada vez mais procurado Crédito: Royal Beach Tennis
Passar o verão no Espírito Santo é uma oportunidade perfeita para desfrutar da natureza e estimular o bem-estar. Do mar à montanha, passando por parques, calçadões e lagoas, são diversos os locais disponíveis para praticar diferentes esportes. Natação, corrida, beach tennis, vôlei de praia, remo, futsal, frescobol... Basta escolher o que lhe agradar mais! Mas será que só a vontade de praticar um exercício é suficiente para que não haja prejuízos à saúde? Nesta edição de "Vida Longa CBN", o médico do esporte e fisiatra Fabrício Buzatto traz dicas de como evitar lesões na hora de praticar exercícios. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 25-01-25

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