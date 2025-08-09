Esporão, pé chato, joanete... Quais doenças podem afetar os pés?

Nesta edição de Vida Longa CBN, vamos falar sobre as doenças que podem atingir membros importantíssimos para nossa sustentação: os pés. Mais do que chulé e calosidades, a falta de cuidado com os membros inferiores pode resultar em lesões, tanto em algum dos 26 ossos quanto na pele. A depender do caso, o impacto na pisada pode até comprometer a qualidade de vida. Em conversa com Patrícia Vallim, o médico ortopedista e especialista em pés José Cláudio Lira Júnior detalha as patologias que mais atingem essa região. Ouça a conversa completa!