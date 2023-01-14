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Envelhecimento dos dentes: especialista explica porque isso acontece ao longo da vida

Os dentes influenciam direta e indiretamente na aparência do rosto da pessoa; entenda

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 11:09

Publicado em 

14 jan 2023 às 11:09
Sorriso, dentes, ortodontia
Sorriso, dentes Crédito: Stockbyte/Photo Images
Todos nós vamos envelhecer, não dá para fugir disso. O tempo passa de forma natural e o nosso organismo, aos poucos, perde o vigor da juventude. Mas será que também acontece o envelhecimento dos dentes? A resposta é sim, o envelhecimento dos dentes existe e acompanha a tendência natural de todo o organismo. O que a maioria das pessoas desconhece é que vai muito além da aparência do sorriso, as consequências destas mudanças. Os dentes sustentam e determinam as dimensões da face, servem também como apoio para os lábios e bochechas, sendo assim, influenciam direta e indiretamente na aparência do rosto da pessoa. No "Vida Longa CBN" deste sábado (14), a Cirurgiã-dentista e Periodontista, Beatriz Coutens, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Vida Longa CBN - 14-01-23.mp3

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