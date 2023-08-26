Envelhecimento da população: a realidade de idosos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI)

A população do Brasil está mais velha. Entre 2012 e 2021, o número de pessoas abaixo de 30 anos de idade no país caiu 5,4%, enquanto houve aumento em todos os grupos acima dessa faixa etária no período. Com isso, pessoas de 30 anos ou mais passaram a representar 56,1% da população total em 2021. Esse percentual era de 50,1% em 2012, início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Características Gerais dos Moradores. A parcela idosa da população brasileira, com 60 anos ou mais, subiu para 15,1% em 2022. Dez anos antes, em 2012, o percentual era de 11,3%. Diante desse cenário, um tema que sempre é discutido é o envelhecimento da população e a realidade que envolve as chamadas Instituições de Longa Permanência para Idosos, que não são a mesma coisa que asilos. Este é o tema em destaque nesta edição do Vida Longa CBN, com a médica geriatra e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Espírito Santo, Daniela Barbieri. Por que algumas famílias tomam a decisão de direcionarem um parente idoso para esse local? Como é o momento dessa decisão? Como fica a interação social e afetiva? Ouça a conversa completa!