Entenda por que o intestino é considerado o “segundo cérebro”

As funções do intestino grosso e delgado são mais importantes do que parecem! Para além da absorção dos nutrientes e eliminação de toxinas, é neste conjunto que são produzidos neurotransmissores essenciais para o nosso humor. As bactérias ali presentes também podem ditar o funcionamento do nosso sistema imunológico e até controlar inflamações. Ou seja, um intestino bem cuidado é sinal de um corpo saudável! Nesta edição de "Vida Longa CBN", a gastroenterologista Mariana Pacheco fala dos cuidados com o intestino e explica o que o faz ser considerado nosso segundo cérebro. "As emoções estão muito relacionadas ao funcionamento do intestino", destacou. Ouça a conversa completa