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Vida Longa CBN

Entenda por que o intestino é considerado o “segundo cérebro”

A gastroenterologista Mariana Pacheco fala dos cuidados necessários para mantê-lo saudável

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 12:03

Publicado em 

04 mai 2024 às 12:03
Imagem Edicase Brasil
Intestino: saiba como mantê-lo saudável Crédito: Katy Flaty | Shutterstock
As funções do intestino grosso e delgado são mais importantes do que parecem! Para além da absorção dos nutrientes e eliminação de toxinas, é neste conjunto que são produzidos neurotransmissores essenciais para o nosso humor. As bactérias ali presentes também podem ditar o funcionamento do nosso sistema imunológico e até controlar inflamações. Ou seja, um intestino bem cuidado é sinal de um corpo saudável! Nesta edição de "Vida Longa CBN", a gastroenterologista Mariana Pacheco fala dos cuidados com o intestino e explica o que o faz ser considerado nosso segundo cérebro. "As emoções estão muito relacionadas ao funcionamento do intestino", destacou. Ouça a conversa completa
CBN - Vida Longa CBN - 04-05-24.mp3

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