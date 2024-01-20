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Vida Longa CBN

Entenda os riscos do verão para a saúde dos olhos

Quem fala sobre o assunto é a médica oftalmologista, Rochelle Pagani

Publicado em 20 de Janeiro de 2024 às 12:08

Publicado em 

20 jan 2024 às 12:08
Problema nos olhos
Problema nos olhos Crédito: Shutterstock
No verão, já é de praxe que alguns cuidados com a saúde precisam ser reforçados. Para além da pele e da alimentação, os olhos também precisam receber aquela atenção especial para evitar doenças como conjuntivite e a catarata precoce. Nesta edição do quadro Vida Longa CBN, a oftalmologista Rochelle Pagani conta quais cuidados devem ser tomados na estação mais quente do ano. Usar óculos escuros, evitar exposição solar prolongada e reforçar a hidratação dos olhos são algumas das dicas. Ouça a conversa completa!
CBN - Vida Longa CBN -20-01-23

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