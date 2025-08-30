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Vida Longa CBN

Entenda o que é um testamento vital e como fazê-lo!

Ouça entrevista com a vice-presidente do Sindicato dos Notarios e Registradores do ES, Fabiana Aurich

Publicado em 30 de Agosto de 2025 às 10:16

Publicado em 

30 ago 2025 às 10:16
Testamento
Testamento Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Vida Longa CBN", o assunto em destaque é o chamado testamento vital. Embasado por resolução do Conselho Federal de Medicina sobre Diretivas Antecipadas de Vontade, o testamento vital permite que uma pessoa manifeste sobre que tratamentos deseja que sejam realizados, ou não, diante de uma doença crônica em fase terminal. O documento serve para garantir que as vontades do paciente sejam respeitadas pela equipe médica e para diminuir a angústia dos familiares em tomada de decisões difíceis em um momento crítico de saúde. A vice-presidente do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Espírito Santo (Sinoreg), Fabiana Aurich, explica o assunto. Ela destaca, por exemplo, que no Espírito Santo, já há demandas sobre a confecção desse modelo de testamento. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN 0 13.47s - 30-08-25.mp3

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