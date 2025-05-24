Entenda o impacto da alimentação no nosso tempo de vida!

Biscoitos recheados Crédito: Shutterstock

Imagine perder quase 40 minutos de vida por consumir um pacote de bolacha recheada. Ou, então, ingerir um copo de refrigerante e dar adeus a 12 minutos preciosos... Mas, e se fosse possível ganhar 17 minutinhos a mais só por consumir um peixe de água doce?

Apesar de não existir uma "poupança" de tempo, os hábitos alimentares que nutrimos durante a vida são essenciais para determinar a qualidade da nossa saúde. Do mesmo modo que uma alimentação balanceada colabora para uma vida mais longa e saudável, uma dieta baseada em ultraprocessados impactam negativamente os nossos dias.

Esta é a conclusão de um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Universidade Técnica da Dinamarca. Após analisarem 33 alimentos, os autores identificaram quais itens possuem saldo positivo e quais possuem carga negativa. Nesta edição de Vida Longa CBN, o nutricionista e doutorando da USP fala sobre a pesquisa. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. VIDA LONGA CBN - 24-05-25

O HENI (Índice Nutricional de Saúde) é uma ferramenta que resume o efeito de um alimento sobre a saúde.

Alimentos com pior pontuação HENI (maiores perdas de vida saudável por porção)

Biscoito recheado: −39,69 minutos

Carne suína: −36,09 minutos

Margarina: −24,76 minutos

Carne bovina: −21,86 minutos

Empanado de frango: −17,88 minutos

Presunto: −15,71 minutos

Refrigerante com açúcar: −12,75 minutos

Pizza de mussarela: −11,61 minutos

Cachorro-quente: −10,63 minutos

Alimentos com melhor pontuação HENI (ganhos de vida saudável por porção)

Peixe de água doce: +17,22 minutos

Banana: +8,08 minutos

Feijão: +6,53 minutos

Suco natural de fruta: +5,69 minutos

Arroz integral: +4,71 minutos

Azeite de oliva: +3,34 minutos

Aveia: +2,78 minutos

Tomate: +2,65 minutos