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Vida Longa

Entenda o impacto da alimentação no nosso tempo de vida!

Ouça entrevista com Lucas Moura, nutricionista e Doutorando na USP

Publicado em 24 de Maio de 2025 às 10:10

Publicado em 

24 mai 2025 às 10:10
Biscoitos recheados
Biscoitos recheados Crédito: Shutterstock
Imagine perder quase 40 minutos de vida por consumir um pacote de bolacha recheada. Ou, então, ingerir um copo de refrigerante e dar adeus a 12 minutos preciosos... Mas, e se fosse possível ganhar 17 minutinhos a mais só por consumir um peixe de água doce?
Apesar de não existir uma "poupança" de tempo, os hábitos alimentares que nutrimos durante a vida são essenciais para determinar a qualidade da nossa saúde. Do mesmo modo que uma alimentação balanceada colabora para uma vida mais longa e saudável, uma dieta baseada em ultraprocessados impactam negativamente os nossos dias.
Esta é a conclusão de um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e da Universidade Técnica da Dinamarca. Após analisarem 33 alimentos, os autores identificaram quais itens possuem saldo positivo e quais possuem carga negativa. Nesta edição de Vida Longa CBN, o nutricionista e doutorando da USP fala sobre a pesquisa. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 24-05-25
O HENI (Índice Nutricional de Saúde) é uma ferramenta que resume o efeito de um alimento sobre a saúde.
Alimentos com pior pontuação HENI (maiores perdas de vida saudável por porção)
Biscoito recheado: −39,69 minutos
Carne suína: −36,09 minutos
Margarina: −24,76 minutos
Carne bovina: −21,86 minutos
Empanado de frango: −17,88 minutos
Presunto: −15,71 minutos
Refrigerante com açúcar: −12,75 minutos
Pizza de mussarela: −11,61 minutos
Cachorro-quente: −10,63 minutos
Alimentos com melhor pontuação HENI (ganhos de vida saudável por porção)
Peixe de água doce: +17,22 minutos
Banana: +8,08 minutos
Feijão: +6,53 minutos
Suco natural de fruta: +5,69 minutos
Arroz integral: +4,71 minutos
Azeite de oliva: +3,34 minutos
Aveia: +2,78 minutos
Tomate: +2,65 minutos
Castanha-do-pará: +2,34 minutos

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