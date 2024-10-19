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Vida Longa CBN

Entenda como hábitos saudáveis ajudam a prevenir a depressão

Mas, caso ela ocorra, é importante não tratar a doença como tabu e buscar ajuda psicológica

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 11:46

Publicado em 

19 out 2024 às 11:46
cérebro, depressão, saúde, cabeça, pensamento
Depressão, tristeza, cérebro, saúde, cabeça, pensamento Crédito: Shutterstock
Um estudo divulgado pela revista Nature Mental Health, em 2023, concluiu que pessoas que levam um estilo de vida saudável são menos propensas a desenvolverem depressão. Logo, priorizar alguns hábitos na rotina, como boas horas de sono, práticas regulares de exercícios e uma alimentação balanceada, contribui para a construção de uma barreira contra o desenvolvimento do transtorno. Nesta edição de "Vida Longa CBN", o professor de psiquiatria do Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC) André de Oliveira Lourenço, dá dicas de como garantir uma vida mais feliz e equilibrada. Acompanhe!
Vida Longa CBN - André de Oliveira Lourenço - 19-10-24.mp3

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