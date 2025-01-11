Entenda as diferenças entre os fatores de proteção solar (FPS)

Nesta edição de "Vida Longa CBN", a médica dermatologista Emilly Neves Souza explica a diferença entre os tipos de Fator de Proteção Solar (FPS). Na hora de decidir qual produto comprar para o rosto e para o corpo, é preciso estar atento ao número de FPS da embalagem. Isso porque fatores como tipo de pele, histórico de câncer na família e hábitos de vida influenciam na escolha. Além de proteger contra o câncer de pele - o tipo mais comum da doença no Brasil -, o filtro solar também ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele e o aparecimento de queimaduras e manchas, efeitos da exposição à radiação ultravioleta (UV). Ouça a conversa completa!