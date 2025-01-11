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Vida Longa CBN

Entenda as diferenças entre os fatores de proteção solar (FPS)

E eles são muitos... 15, 30, 50, 60, 70 e maiores! Saiba escolher o certo para corpo e rosto

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 11:07

Publicado em 

11 jan 2025 às 11:07
O uso do protetor solar é fundamental para proteger a pele das crianças (Imagem: ADragan | Shutterstock)
O uso do protetor solar é fundamental para proteger a pele Crédito: Imagem: ADragan | Shutterstock
Nesta edição de "Vida Longa CBN", a médica dermatologista Emilly Neves Souza explica a diferença entre os tipos de Fator de Proteção Solar (FPS). Na hora de decidir qual produto comprar para o rosto e para o corpo, é preciso estar atento ao número de FPS da embalagem. Isso porque fatores como tipo de pele, histórico de câncer na família e hábitos de vida influenciam na escolha. Além de proteger contra o câncer de pele - o tipo mais comum da doença no Brasil -, o filtro solar também ajuda a prevenir o envelhecimento precoce da pele e o aparecimento de queimaduras e manchas, efeitos da exposição à radiação ultravioleta (UV). Ouça a conversa completa!
CBN - Vida Longa CBN -11-01-25.mp3

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