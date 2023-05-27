Entenda a importância da atividade física para viver mais!

Corrida, atividade física Crédito: Pixabay

A importância da atividade física está relacionada a melhoria da qualidade de vida, reduzindo consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas relacionados à baixa imunidade, além de transtornos de fundo emocional. Um estudo, publicado na revista Circulation, da American Heart Association, mostrou que as pessoas que costumam se exercitar duas a quatro vezes a mais do que a quantidade recomendada por semana têm um risco muito menor de morrer. Este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN". Quem fala sobre o assunto é o educador físico Igor Pimentel, ex-atleta profissional de futebol.

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ESTAÇÃO ESPORTE:

A Grande Vitória terá o primeiro evento esportivo com 24 horas de duração, nos dias 27 e 28 de maio. Trata-se do Estação Esporte, um projeto que incentiva a promoção de saúde e bem-estar, a integração da comunidade e a inclusão social.

Como será o Estação Esporte? O projeto consiste em um final de semana de esporte, lazer e recreação. Serão 24 horas com diversas modalidades esportivas.

Quem pode participar? No Estação Esporte, todo mundo vira atleta. Podem participar pessoas de diferentes gostos e idades. A ideia é estimular a prática de atividades físicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de toda população.

Como se inscrever? A inscrição, totalmente gratuita, deverá ser feita na página do evento (www.agazeta.com.br/estacaoesporte), onde estarão os locais de atividades destacados por cidades e as atividades que o participante desejar realizar.