Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa CBN

Entenda a importância da atividade física para viver mais!

Exercícios reduzem riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes e transtornos emocionais

Publicado em 27 de Maio de 2023 às 10:31

Publicado em 

27 mai 2023 às 10:31
Corrida, atividade física
Corrida, atividade física Crédito: Pixabay
A importância da atividade física está relacionada a melhoria da qualidade de vida, reduzindo consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas relacionados à baixa imunidade, além de transtornos de fundo emocional. Um estudo, publicado na revista Circulation, da American Heart Association, mostrou que as pessoas que costumam se exercitar duas a quatro vezes a mais do que a quantidade recomendada por semana têm um risco muito menor de morrer. Este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN". Quem fala sobre o assunto é o educador físico Igor Pimentel, ex-atleta profissional de futebol. 
VIDA LONGA CBN - 16.48s - 27-05-23.mp3
ESTAÇÃO ESPORTE:
A Grande Vitória terá o primeiro evento esportivo com 24 horas de duração, nos dias 27 e 28 de maio. Trata-se do Estação Esporte, um projeto que incentiva a promoção de saúde e bem-estar, a integração da comunidade e a inclusão social.
Como será o Estação Esporte? O projeto consiste em um final de semana de esporte, lazer e recreação. Serão 24 horas com diversas modalidades esportivas.
Quem pode participar? No Estação Esporte, todo mundo vira atleta. Podem participar pessoas de diferentes gostos e idades. A ideia é estimular a prática de atividades físicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de toda população.
Como se inscrever? A inscrição, totalmente gratuita, deverá ser feita na página do evento (www.agazeta.com.br/estacaoesporte), onde estarão os locais de atividades destacados por cidades e as atividades que o participante desejar realizar.
Quais municípios da Grande Vitória serão contemplados? Quatro cidades vão sediar o projeto: Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Poster do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro
Entenda a operação que mira produtora de filme sobre Bolsonaro
Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados