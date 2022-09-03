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Vida Longa CBN

Empresas também envelhecem: como preparar a sucessão dentro do próprio negócio?

Ouça entrevista com a psicanalista e especialista em empresas familiares e processos de sucessão, Danielle Quintanilha

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 10:22

Publicado em 

03 set 2022 às 10:22
Empresa, negócios, inovação
Empresa, negócios Crédito: Pexels
Nesta edição do “Vida Longa CBN” o tema em destaque é o universo das empresas e suas sucessões. Em um contexto de uma empresa familiar, todos os filhos de um empreendedor ou empreendedora, serão, em algum momento da sua vida, um herdeiro do negócio fundado pelos seus pais. Isso quer dizer que ele, desejando ou não, receberá esse empreendimento, pois se trata de uma questão biológica, que tem um respaldo legal e é inquestionável, a herança do patrimônio. Mas como fazer o preparo dos dois nesse processo para que seja uma sucessão planejada e estruturada e possa ocorrer de uma forma mais adequada? Quem explica é a psicanalista e especialista em empresas familiares e em processos de sucessão, Danielle Quintanilha. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 18.45s - 03-09-22

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