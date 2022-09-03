Empresas também envelhecem: como preparar a sucessão dentro do próprio negócio?

Nesta edição do “Vida Longa CBN” o tema em destaque é o universo das empresas e suas sucessões. Em um contexto de uma empresa familiar, todos os filhos de um empreendedor ou empreendedora, serão, em algum momento da sua vida, um herdeiro do negócio fundado pelos seus pais. Isso quer dizer que ele, desejando ou não, receberá esse empreendimento, pois se trata de uma questão biológica, que tem um respaldo legal e é inquestionável, a herança do patrimônio. Mas como fazer o preparo dos dois nesse processo para que seja uma sucessão planejada e estruturada e possa ocorrer de uma forma mais adequada? Quem explica é a psicanalista e especialista em empresas familiares e em processos de sucessão, Danielle Quintanilha. Ouça a conversa completa!