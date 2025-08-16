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Vida Longa

É possível optar pela naturalidade através de cirurgias plásticas?

Ouça entrevista com o médico cirurgião plástico, Ariosto Santos

Publicado em 16 de Agosto de 2025 às 10:56

Publicado em 

16 ago 2025 às 10:56
[Edicase] Veja 8 questões respondidas sobre cirurgias plásticas
[Edicase]  cirurgias plásticas Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock
Não é de hoje que a cirurgia plástica e os procedimentos estéticos são alternativas para quem busca reconstruir a própria imagem e aumentar a autoestima. De acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), em 2023, foram realizados mais de 6,5 milhões de procedimentos de face em todo o mundo. 
Mas, em meio às pressões das redes sociais e às tendências lançadas por celebridades, o destaque do momento é o desejo pelo rejuvenescimento com aparência natural. Nesta edição de Vida Longa CBN, o cirurgião plástico Ariosto Santos explica o que motiva a busca por mudanças na estética, quais os critérios para cada caso e o que os procedimentos podem garantir ao paciente. Ouça a conversa completa!
CBN- Vida Longa CBN - Ariosto Santos - 16-08-25.mp3

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