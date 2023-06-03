Dormir faz bem e garante qualidade de vida longa, apontam especialistas

Segundo a Associação Brasileira do Sono (ABS), 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia. O problema se agravou principalmente após a pandemia da covid-19. A ansiedade e o medo do vírus tiraram o sono de muita gente, no Brasil e no mundo. Por conta disso, a venda de remédios para insônia, como Zolpidem, explodiu no país, assim como da melatonina, hormônio que melhora a qualidade do sono. Qualidade do sono: este é o tema em destaque nesta edição do "Vida Longa CBN".

O ritmo agitado da vida urbana e o estresse do dia a dia nos levam a dormir cada vez pior? Dormir com a TV ligada faz mal para a qualidade do sono? Quem fala sobre esses e outros temas é a Simone Prezotti, médica especialista em Medicina do Sono. Em destaque na conversa, saiba o que deve ser feito para ter uma boa noite de sono e garantir a qualidade da sua vida. Ouça a conversa completa!