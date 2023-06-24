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Vida Longa CBN

Dor: quando ela não é algo normal no corpo e como deve ser tratada!

Ouça entrevista com o médico Carlos Marcelo de Barros, especialista em tratamento intervencionistas da dor

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 10:16

Publicado em 

24 jun 2023 às 10:16
Dor
Dor Crédito: Pixabay
Um em cada cinco norte-americanos, ou seja, mais de 50 milhões de pessoas, convive com algum tipo de dor crônica, de acordo com as últimas pesquisas divulgadas pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Aqui, no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, são mais de 60 milhões às voltas com o problema, o equivalente a 37% da população. Segundo especialistas, tal condição pode levar a um quadro de depressão. Para piorar: no envelhecimento, é considerado “normal” que o idoso sinta dor, comprometendo sua qualidade de vida? Nesta edição do "Vida Longa CBN", o médico Carlos Marcelo de Barros, anestesiologista, especialista em cuidados paliativos e tratamento intervencionistas da dor, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 16.08s - 24-06-23.mp3

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