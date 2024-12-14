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Doenças autoimunes: o que são e quem acometem?

A reumatologista Lídia Balarini explica como lidar com o problema

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 11:04

Publicado em 

14 dez 2024 às 11:04
Imagem Edicase Brasil
Doenças autoimunes e os diversos fatores que podem contribuir para que ela se manifeste Crédito: LightField Studios | Shutterstock
Nesta edição de “Vida Longa CBN”, a médica reumatologista Lídia Balarini é a convidada para explicar o que são doenças autoimunes. No final do mês de novembro, a atriz Pérola Faria usou as redes sociais para revelar que foi diagnosticada com hepatite autoimune, um tipo de doença silenciosa que afeta o fígado. A inflamação no fígado causado pela produção de anticorpos é apenas um dos exemplos de doenças autoimunes que podem atingir homens e mulheres de todas as idades. Ouça a conversa completa e entenda!
VIDA LONGA CBN - 14-12-24

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