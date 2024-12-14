Doenças autoimunes: o que são e quem acometem?

Nesta edição de “Vida Longa CBN”, a médica reumatologista Lídia Balarini é a convidada para explicar o que são doenças autoimunes. No final do mês de novembro, a atriz Pérola Faria usou as redes sociais para revelar que foi diagnosticada com hepatite autoimune, um tipo de doença silenciosa que afeta o fígado. A inflamação no fígado causado pela produção de anticorpos é apenas um dos exemplos de doenças autoimunes que podem atingir homens e mulheres de todas as idades. Ouça a conversa completa e entenda!