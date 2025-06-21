Doença silenciosa: saiba como prevenir o glaucoma!

Nesta edição do Vida Longa CBN, o médico oftalmologista, Marcos Vianello, fala da importância do acompanhamento médico para a prevenção do glaucoma. Embora muitas vezes passe despercebida, a doença é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Conhecida por ser silenciosa, costuma evoluir de forma lenta. Ainda assim, por causa da falta de sintomas nos estágios iniciais, 80% dos casos são diagnosticados apenas quando há comprometimento da visão. Ouça a conversa completa!