Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa CBN

Doença silenciosa: saiba como prevenir o glaucoma!

Ouça entrevista com o médico oftalmologista, Marcos Vianello

Publicado em 21 de Junho de 2025 às 10:20

Publicado em 

21 jun 2025 às 10:20
Glaucoma: problema nos olhos
Glaucoma: problema nos olhos Crédito: Shutterstock
Nesta edição do Vida Longa CBN, o médico oftalmologista, Marcos Vianello, fala da importância do acompanhamento médico para a prevenção do glaucoma. Embora muitas vezes passe despercebida, a doença é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Conhecida por ser silenciosa, costuma evoluir de forma lenta. Ainda assim, por causa da falta de sintomas nos estágios iniciais, 80% dos casos são diagnosticados apenas quando há comprometimento da visão. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 15.16s - 21-06-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "se retire"
Maraísa interrompe show no ES para dar bronca em fã e vídeo viraliza: "Se retire"
Caminhão tombou após o acidente e rodovia ficou bloqueada
Caminhão invade contramão e provoca morte de 16 pessoas da mesma família na BA
Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados