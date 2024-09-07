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Vida Longa CBN

Doença silenciosa: parte da população capixaba não sabe que é hipertensa

Conhecida popularmente como pressão alta, a doença não costuma apresentar sinais o que aumenta o risco de complicações

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 10:19

Publicado em 

07 set 2024 às 10:19
Hipertensão Arterial/ pressão alta
Hipertensão Arterial, pressão alta Crédito: Shutterstock
Nesta edição de "Vida Longa CBN", o assunto em destaque é uma doença silenciosa e que afeta parte da população capixaba: a hipertensão. Conhecida popularmente como pressão alta, a doença não costuma apresentar sinais. Por isso, os riscos de se desenvolver derrames, cegueira e até infartos são maiores para quem não costuma ficar atento à pressão arterial. Em conversa com a CBN Vitória, o médico e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, José Geraldo Mill, fala da prevalência da pressão alta entre a população capixaba. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 22.02s - 07-09-24.mp3

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