Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa CBN

Dezembro Laranja: câncer de pele é o mais frequente no mundo, segundo INCA

O dermatologista Leonardo Bianchini conta todos os detalhes da campanha, explicando o que é o câncer de pele, quais os tipos e a qual incidência da doença

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 11:32

Publicado em 

16 dez 2023 às 11:32
Mulher usando protetor solar
Mulher usando protetor solar Crédito: Shutterstock
Conhecido pela chegada do verão, dezembro é mais do que um mês para aproveitar o aumento das temperaturas no Hemisfério Sul. Com a maior exposição da população ao Sol, o período é voltado também à conscientização acerca de um dos tipos de câncer mais frequentes no mundo, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Através da campanha Dezembro Laranja, especialistas buscam alertar os cuidados devem ser tomados para prevenir o câncer de pele.
Nesta edição de Vida Longa CBN, o dermatologista titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia Leonardo Bianchini conta todos os detalhes da campanha, explicando o que é o câncer de pele, quais os tipos e a qual incidência da doença. O especialista também detalha como são feitos o diagnóstico, a prevenção e o tratamento. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - 16-12-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados