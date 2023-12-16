Dezembro Laranja: câncer de pele é o mais frequente no mundo, segundo INCA

Conhecido pela chegada do verão, dezembro é mais do que um mês para aproveitar o aumento das temperaturas no Hemisfério Sul. Com a maior exposição da população ao Sol, o período é voltado também à conscientização acerca de um dos tipos de câncer mais frequentes no mundo, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Através da campanha Dezembro Laranja, especialistas buscam alertar os cuidados devem ser tomados para prevenir o câncer de pele.