Cuidados paliativos: atenção importante aos sinais do corpo antes de partir

Falar de morte nem sempre é uma tarefa fácil. Mas, saber como lidar com ela pode ser essencial para trazer mais dignidade e conforto a pacientes que já estão nos momentos finais da vida. Quando não há mais alternativas clínicas ou mesmo durante o tratamento de uma doença gravíssima, os cuidados paliativos podem garantir um alívio essencial para o paciente. Nesta edição do Vida Longa CBN, o enfermeiro, professor da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e Consultor do Ministério da Saúde na Política Nacional de Cuidados Paliativos, Alexandre Ernesto Silva, explica o que são, quem pode recebê-los, como é feita essa escolha, quais faixas etárias são atendidas e por que iniciar esse tipo de cuidado pode transformar a forma como lidamos com a morte. Ouça a conversa completa!