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Cuidados paliativos: atenção importante aos sinais do corpo antes de partir

Ações que podem transformar a forma como lidamos com a morte

Publicado em 23 de Agosto de 2025 às 10:25

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23 ago 2025 às 10:25
O cuidado paliativo é a assistência humanizada prestada ao paciente e sua família, diante de uma doença que ameace a vida
O cuidado paliativo é a assistência humanizada prestada ao paciente e sua família, diante de uma doença que ameace a vida Crédito: Divulgação
Falar de morte nem sempre é uma tarefa fácil. Mas, saber como lidar com ela pode ser essencial para trazer mais dignidade e conforto a pacientes que já estão nos momentos finais da vida. Quando não há mais alternativas clínicas ou mesmo durante o tratamento de uma doença gravíssima, os cuidados paliativos podem garantir um alívio essencial para o paciente. Nesta edição do Vida Longa CBN, o enfermeiro, professor da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e Consultor do Ministério da Saúde na Política Nacional de Cuidados Paliativos, Alexandre Ernesto Silva, explica o que são, quem pode recebê-los, como é feita essa escolha, quais faixas etárias são atendidas e por que iniciar esse tipo de cuidado pode transformar a forma como lidamos com a morte. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 23-08-25

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