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Corpos de Lewy: diagnóstico de demência em Milton Nascimento acende alerta

Acompanhe a médica neurologista Karol Carmona, professora da Faculdade de Ciências Médicas e Grupo de Pesquisa do Ambulatório de Neurologia Cognitiva do Comportamento da UFMG

Publicado em 04 de Outubro de 2025 às 11:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

04 out 2025 às 11:15
O cantor Milton Nascimento em 2023
O cantor Milton Nascimento em 2023 Crédito: Fabio Rocha/Divulgação/Globo
“Nossos diálogos, desde então, têm sido, em sua maioria, silenciosos ou um pouco confusos. Meu pai me chama e tenta falar comigo, mas nem sempre consegue se expressar”. Esse trecho é parte de um relato de Augusto Nascimento, filho do cantor e compositor Milton Nascimento, hoje com 82 anos. No Instagram, o empresário artístico e advogado confirmou o diagnóstico de demência por corpos de Lewy dado ao pai neste ano. Em 2022, "Bituca" já havia sido diagnosticado com Parkinson.
De acordo com especialistas, a demência, de modo geral, não é uma doença única, mas um conjunto de sintomas que comprometem memória, raciocínio, comportamento e a realização de tarefas do dia a dia. No caso específico demência por corpos de Lewy, ocorre o acúmulo de proteínas anormais nos neurônios, provocando sintomas que misturam alterações cognitivas com manifestações motoras, semelhantes às do Parkinson, além de alucinações visuais e oscilações na atenção.
Nesta edição de Vida Longa CBN, a Médica Neurologista, Professora da Faculdade de Ciências Médicas e Grupo de Pesquisa do Ambulatório de Neurologia Cognitiva do Comportamento da UFMG, Karol Carmona, fala sobre o assunto.
Vida Longa CBN - 04-10-25

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