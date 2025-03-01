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Corpo, alimentação e descanso: como cuidar da saúde durante o Carnaval?

Prepare-se e aproveite todos os dias de folia

Publicado em 01 de Março de 2025 às 10:16

Publicado em 

01 mar 2025 às 10:16
Carnaval 2020: Bloco Antimofolia agita as ruas de Jardim da Penha, em Vitória
Bloco de Carnaval, em Jardim da Penha. em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Vida Longa CBN desta semana entra no clima de folia e traz dicas especiais para quem quer curtir os blocos, desfiles e festas de Carnaval, sem deixar de lado o cuidado com a saúde. As altas temperaturas, o alto consumo de álcool e o excesso de tempo fora de casa são fatores que podem acabar impactando na pele, alimentação e no descanso. O nutricionista e fisioterapeuta João Miguell Debacker, referência técnica do Núcleo Especial de Atenção Especializada da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), traz dicas práticas de como preservar a saúde durante o feriado. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 20.39s - 01-03-25

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