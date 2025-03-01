Corpo, alimentação e descanso: como cuidar da saúde durante o Carnaval?

O Vida Longa CBN desta semana entra no clima de folia e traz dicas especiais para quem quer curtir os blocos, desfiles e festas de Carnaval, sem deixar de lado o cuidado com a saúde. As altas temperaturas, o alto consumo de álcool e o excesso de tempo fora de casa são fatores que podem acabar impactando na pele, alimentação e no descanso. O nutricionista e fisioterapeuta João Miguell Debacker, referência técnica do Núcleo Especial de Atenção Especializada da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), traz dicas práticas de como preservar a saúde durante o feriado. Ouça a conversa completa!