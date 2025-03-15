Consumo adicional de proteína e suplementos é indicado para todo mundo?

Nesta edição do Vida Longa CBN, o convidado é o Doutor em Educação Física e Esporte e presidente do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Bruno Gualano. Durante a conversa, o especialista explica se o consumo adicional de proteínas é realmente indicado para todas as pessoas. Diante das diversas opções de suplementos à venda, a eficácia de cada produto é uma questão para ser avaliada antes de inseri-los na dieta. Ouça a conversa completa!