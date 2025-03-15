Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa CBN

Consumo adicional de proteína e suplementos é indicado para todo mundo?

Ouça entrevista com o Doutor em Educação Física e Esporte, Bruno Gualano

Publicado em 15 de Março de 2025 às 10:21

Publicado em 

15 mar 2025 às 10:21
whey protein
whey protein Crédito: Shutterstock
Nesta edição do Vida Longa CBN, o convidado é o Doutor em Educação Física e Esporte e presidente do Centro de Medicina do Estilo de Vida da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), Bruno Gualano. Durante a conversa, o especialista explica se o consumo adicional de proteínas é realmente indicado para todas as pessoas. Diante das diversas opções de suplementos à venda, a eficácia de cada produto é uma questão para ser avaliada antes de inseri-los na dieta. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 15-03-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados