Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa

Conheça hábitos para manter a mente ativa até o envelhecer

As dicas são de Antônio Leitão, gerente do Instituto de Longevidade MAG e especialista em gerontologia

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 10:12

Publicado em 

07 dez 2024 às 10:12
Cérebro, mente, psiquiatria, sistema nervoso, neurologia
O assunto é mente Crédito: Freepik
Nesta edição de “Vida Longa CBN”, o assunto em destaque é a importância de manter a mente ativa ao envelhecer. No Brasil, em 2023, a expectativa de vida de homens e mulheres aumentou, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para 76,4 anos. Com o envelhecimento da população, nutrir hábitos saudáveis ao longo da vida torna-se ainda mais importante para envelhecer com saúde e segurança. Para falar como evitar doenças cognitivas ao envelhecer e dar dicas de hábitos saudáveis, o gerente do Instituto de Longevidade MAG e especialista em gerontologia, Antônio Leitão, conversa com a CBN Vitória!
VIDA LONGA CBN - 07-12-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados