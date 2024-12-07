Conheça hábitos para manter a mente ativa até o envelhecer

Nesta edição de “Vida Longa CBN”, o assunto em destaque é a importância de manter a mente ativa ao envelhecer. No Brasil, em 2023, a expectativa de vida de homens e mulheres aumentou, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para 76,4 anos. Com o envelhecimento da população, nutrir hábitos saudáveis ao longo da vida torna-se ainda mais importante para envelhecer com saúde e segurança. Para falar como evitar doenças cognitivas ao envelhecer e dar dicas de hábitos saudáveis, o gerente do Instituto de Longevidade MAG e especialista em gerontologia, Antônio Leitão, conversa com a CBN Vitória!