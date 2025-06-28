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Vida Longa CBN

Como saber se o restaurante em que você está comendo é confiável?

Saber onde você come é tão importante quanto saber o que você come!

Publicado em 28 de Junho de 2025 às 10:27

Portal Edicase

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Publicado em 

28 jun 2025 às 10:27
Cozinha de restaurante, higiene, limpeza
Cozinha de restaurante, higiene, limpeza Crédito: Freepik
Na hora de escolher onde fazer a próxima refeição fora de casa, mais do que a variedade do cardápio, alguns critérios são essenciais para definir o restaurante ideal. Higiene visível, manipulação dos alimentos, controle de temperatura e outras boas práticas do estabelecimento são fundamentais para garantir a segurança alimentar dos clientes. Nesta edição de Vida Longa CBN, a especialista em segurança dos alimentos Paula Eloize dá dicas valiosas para quem quer comer bem e de forma segura! "Se o salão e os banheiros estão sujos, imagine como deve estar a cozinha”, alerta. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - 20.38s - 28-06-25.mp3

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