Como saber se o restaurante em que você está comendo é confiável?

Na hora de escolher onde fazer a próxima refeição fora de casa, mais do que a variedade do cardápio, alguns critérios são essenciais para definir o restaurante ideal. Higiene visível, manipulação dos alimentos, controle de temperatura e outras boas práticas do estabelecimento são fundamentais para garantir a segurança alimentar dos clientes. Nesta edição de Vida Longa CBN, a especialista em segurança dos alimentos Paula Eloize dá dicas valiosas para quem quer comer bem e de forma segura! "Se o salão e os banheiros estão sujos, imagine como deve estar a cozinha”, alerta. Ouça a conversa completa!