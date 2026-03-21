Como podemos levar uma vida mais plena a partir do desenvolvimento da intuição?

Livro "Como sei o que sei — O desenvolvimento da intuição como trilha para a nossa inteligência ancestral", da jornalista e apresentadora do Revista CBN, Petria Chaves Crédito: Instagram Petria Chaves (@petriachaves)

Nesta edição do Vida Longa CBN, a conversa é especial! A jornalista e apresentadora do Revista CBN, Petria Chaves, é a convidada. Petria, conhecida dos ouvintes, é a responsável pelo livro "Como sei o que sei — O desenvolvimento da intuição como trilha para a nossa inteligência ancestral" (Editora Planeta). A obra propõe um mergulho na intuição como ferramenta essencial de autoconhecimento e equilíbrio emocional. A ideia de faro jornalístico ajuda a explicar como repórteres do mundo inteiro chegam a notícias exclusivas, transformando ou ao menos balançando as estruturas de uma sociedade. Este faro opera a partir de técnicas avançadas de investigação, aguçadas por um elemento fundamental: a intuição. Seguindo seu próprio faro, a jornalista elegeu este conceito como fio condutor de seu segundo livro.

“Meu trabalho como jornalista notícia estatísticas; meu trabalho humanista não me deixa dormir tranquila noticiando esse tipo de fato sem buscar respostas para o alívio dessa dor. Eu vejo e sinto o que está acontecendo com o meu mundo. Foi por isso que resolvi pesquisar sobre a intuição como ferramenta estratégica para acionarmos algo de mais humano, sensível, poético, misterioso e, no entanto, prático para o uso em nossa vida. A intuição é o nome que damos à habilidade incomum de enxergar o que ainda não é visto” (p. 26), afirma a autora.

Em um mundo que opera em alta voltagem, inundado de informações nas redes sociais – muitas delas falsas –, e cada vez mais dependente de inteligências artificiais generativas, a autora aponta a intuição como um caminho possível de retomada da consciência plena, bem como do equilíbrio mental, emocional e físico. De forma didática e acessível, recorre a causos de sua vida pessoal, uma vasta bibliografia de referência, que inclui o psicanalista Carl Jung, o filósofo Henri Bergson, o educador Rudolf Steiner e as escritoras Virginia Woolf e Clarissa Pinkola Estés, além de conversas com médicos, neurocientistas, psicanalistas, religiosos, experts em meditação, estudiosas do sagrado feminino e mestres de saberes ancestrais. Ouça a conversa completa!