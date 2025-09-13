Como pensar na finitude da vida e nas questões que realmente importam?

Juarez Gustavo Soares em expedição ao Alaska Crédito: Divulgação/Instagram

Nesta edição de Vida Longa CBN, a CBN Vitória te convida a refletir sobre o que realmente importa na vida. Status, dinheiro, bens, carreira profissional… Quando paramos para pensar na finitude da vida, são essas as questões mais importantes? Qual lugar a saúde, os vínculos afetivos e as memórias ocupam no ranking de prioridades? E se a vida passasse enquanto nós buscamos tudo isso?

Essas são algumas reflexões que o empresário do ramo imobiliário e professor Juarez Gustavo Soares fez durante 21 anos de escaladas em montanhas. Ao redor do mundo, ele encontrou nas subidas não apenas desafios físicos, mas respostas para questões profundas, como o sentido da nossa existência.

Em conversa com a CBN Vitória, ele fala das principais lições que tirou ao chegar ao topo de cada ponto, como a importância de respeitar o tempo de cada um e a necessidade de redefinir o significado de sucesso. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. VIDA LONGA CBN - 13-09-25