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Vida Longa CBN

Como pensar na finitude da vida e nas questões que realmente importam?

Ouça entrevista com o autor do livro  “Os dois everestes”,  Juarez Gustavo Soares

Publicado em 13 de Setembro de 2025 às 10:15

Publicado em 

13 set 2025 às 10:15
Juarez Gustavo Soares em expedição ao Alaska
Juarez Gustavo Soares em expedição ao Alaska Crédito: Divulgação/Instagram
Nesta edição de Vida Longa CBN, a CBN Vitória te convida a refletir sobre o que realmente importa na vida. Status, dinheiro, bens, carreira profissional… Quando paramos para pensar na finitude da vida, são essas as questões mais importantes? Qual lugar a saúde, os vínculos afetivos e as memórias ocupam no ranking de prioridades? E se a vida passasse enquanto nós buscamos tudo isso?
Essas são algumas reflexões que o empresário do ramo imobiliário e professor Juarez Gustavo Soares fez durante 21 anos de escaladas em montanhas. Ao redor do mundo, ele encontrou nas subidas não apenas desafios físicos, mas respostas para questões profundas, como o sentido da nossa existência.
Em conversa com a CBN Vitória, ele fala das principais lições que tirou ao chegar ao topo de cada ponto, como a importância de respeitar o tempo de cada um e a necessidade de redefinir o significado de sucesso. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 13-09-25
 O livro “Os dois everestes”, de Juarez Gustavo Soares, é um convite à reflexão sobre o que realmente importa na vida, indo além da produtividade e do status. O lançamento acontece neste sábado (12), em Vitória. 

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