Como o estilo de vida ajuda a reduzir o risco de câncer

Caracterizado pelo crescimento desordenado de células que se agrupam e se espalham por tecidos e órgãos, o câncer pode acometer qualquer pessoa, independentemente de idade ou gênero. Segundo especialistas, mesmo que a doença não tenha causa única, o estilo de vida saudável tem relação direta com a redução do risco.
Nesta semana, o Vida Longa recebe a oncologista Juliana Alvarenga que explica como bons hábitos ajudam a prevenir o câncer. “A melhor forma da gente evitar a doença é prevenindo”, diz a médica. Ouça a conversa completa!
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