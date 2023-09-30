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Como o estilo de vida ajuda a reduzir o risco de câncer

Ouça entrevista com a médica oncologista Juliana Alvarenga

Publicado em 30 de Setembro de 2023 às 10:33

Publicado em 

30 set 2023 às 10:33
Célula, câncer
Célula, câncer Crédito: iStock
Caracterizado pelo crescimento desordenado de células que se agrupam e se espalham por tecidos e órgãos, o câncer pode acometer qualquer pessoa, independentemente de idade ou gênero. Segundo especialistas, mesmo que a doença não tenha causa única, o estilo de vida saudável tem relação direta com a redução do risco. 
Nesta semana, o Vida Longa recebe a oncologista Juliana Alvarenga que explica como bons hábitos ajudam a prevenir o câncer. “A melhor forma da gente evitar a doença é prevenindo”, diz a médica. Ouça a conversa completa!
VIDA LONGA CBN - 17.31s - 30-09-23.mp3

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