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Vida Longa CBN

Como melhorar a autoestima do idoso?

Autoestima baixa e falta de cuidado com o próprio corpo podem comprometer toda a saúde

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 10:20

Publicado em 

05 abr 2025 às 10:20
Idosos inexperientes na internet se tornam foco dos golpistas.
Saiba como garantir o bem-estar pessoal dos mais velhos Crédito: Shutterstock
Nesta edição do Vida Longa CBN, o debate é sobre um tema importante para todas as idades: a autoestima. Em um país cada vez mais longevo, é importante direcionar o tema para um grupo específico: os idosos. Autoestima baixa e falta de cuidado com o próprio corpo podem comprometer toda a saúde, principalmente a mental. Ouça a conversa com o mestre em Psicologia Social, psicólogo clínico e logoterapeuta, Francisco Carlos Gomes, e saiba como garantir o bem-estar pessoal dos mais velhos. Confira!
VIDA LONGA CBN - 17.50s - 05-04-25.mp3

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