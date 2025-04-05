Como melhorar a autoestima do idoso?

Nesta edição do Vida Longa CBN, o debate é sobre um tema importante para todas as idades: a autoestima. Em um país cada vez mais longevo, é importante direcionar o tema para um grupo específico: os idosos. Autoestima baixa e falta de cuidado com o próprio corpo podem comprometer toda a saúde, principalmente a mental. Ouça a conversa com o mestre em Psicologia Social, psicólogo clínico e logoterapeuta, Francisco Carlos Gomes, e saiba como garantir o bem-estar pessoal dos mais velhos. Confira!