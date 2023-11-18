Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Vida Longa CBN
  • Como esportes aquáticos trazem benefícios para a população da terceira idade
Vida Longa CBN

Como esportes aquáticos trazem benefícios para a população da terceira idade

Atividades como hidroginástica, natação e polo aquático previne lesões aos praticantes idosos

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 11:20

Publicado em 

18 nov 2023 às 11:20
A hidroginástica é uma atividade de baixo impacto e menor risco de lesões
A hidroginástica é uma atividade de baixo impacto e menor risco de lesões Crédito: Marlon Neves
Atividades dentro da água podem trabalhar músculos, melhorar a respiração e a postura, aumentar a resistência. Para os idosos, o principal benefício é a segurança nos ambientes aquáticos, já que a atividade tem impacto menor em comparação a outras, como o desgaste de joelhos e articulações. Assim, atividades como hidroginástica, natação e polo aquático previne lesões aos praticantes idosos. Em entrevista à CBN Vitória, no Vida Longa CBN, o professor de educação física Carlos Emanoel Gomes explica como a atividade é benéfica para essa parcela da população. Ouça a conversa completa!
CBN - VIDA LONGA CBN - 18-11-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados