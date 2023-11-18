Como esportes aquáticos trazem benefícios para a população da terceira idade

Atividades dentro da água podem trabalhar músculos, melhorar a respiração e a postura, aumentar a resistência. Para os idosos, o principal benefício é a segurança nos ambientes aquáticos, já que a atividade tem impacto menor em comparação a outras, como o desgaste de joelhos e articulações. Assim, atividades como hidroginástica, natação e polo aquático previne lesões aos praticantes idosos. Em entrevista à CBN Vitória, no Vida Longa CBN, o professor de educação física Carlos Emanoel Gomes explica como a atividade é benéfica para essa parcela da população. Ouça a conversa completa!